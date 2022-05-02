Неизвестный из окна прострелил женщине ноги в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде женщине прострелили оба колена, когда она сидела с подругами в сквере недалеко от дома. Стрельбу вел неизвестный из окна жилого комплекса «Гранд Парк», написала газета «Известия».

Ольга рассказала, что вечером после работы гуляла с подругами в сквере. С собой женщины взяли готовый шашлык и присели на лавочке у дома. По ее словам, они не шумели и вели себя культурно. Когда стемнело, стало холодно, и двое подруг решили пойти за теплыми вещами. Ольга и еще одна женщина остались.

Первый выстрел раздался около 23 часов. В этот момент Ольга разговаривала с сыном по телефону. По звуку она сразу поняла, что кто-то стреляет. Ее подруга, когда рядом с лицом пролетела пуля, подумала, что задела волосами ветку.

«Дошло до нее, что пуля прошла по воздуху, потому что никакого попадания я не услышала. И тут буквально спустя пару-тройку минут второй выстрел, он прилетает четко в лавку, рядом с которой мы стояли», — сообщила Ольга.

Женщина предположила, что кто-то стрелял из ближайшего дома. Она слышала, как осенью кто-то стрелял оттуда по собакам.

После первых выстрелов Ольга с подругами решили перейти на другую сторону скверу, потому что думали, что там до них не достанет. Однако они лишь приблизились к тому балкону, откуда велся огонь.

«Мы же не думали, что мы подойдем к нему буквально под балкон. А понять, откуда выстрелы звучат, достаточно сложно, потому что вечером, уже в 23:00 машин мало на улице, тишина, и звук гуляет, рикошетит, как в колодце», — уточнила Ольга.

И только они подошли и поставили вещи на скамейку, как первая пуля попала Ольге в правую ногу. Она нагнулась посмотреть, как ей тут же прилетела еще одна пуля. Первая прошла навылет, а вторая застряла в колене.

Стрелявшего пока не нашли. По мнению местных жителей, по Ольге стрелял тот же человек, что и по собакам.