Происшествия 08 мая 2023, 09:55 Неизвестный дрон упал в Смоленской области Telegram-канал Shot: в Смоленской области приземлили неизвестный БПЛА РИА «Новости»

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Неизвестный квадрокоптер с камерой упал в Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком рухнул в Смоленской области», — уточнили в сообщении канала.

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Беспилотник нашла неподалеку от своего участка жительница деревни Власово в Темкинском районе. Пенсионерка позвонила в полицию.

Правоохранители при визуальном осмотре взрывных устройств на дроне не обнаружили. Корпус БПЛА оказался без маркировки. Полицейские забрали беспилотник и начали поиск его владельцев.

В начале мая неизвестный дрон упал на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, когда на ней проходила репетиция парада Победы. Не исключено, что аппарат могли запустить военные, чтобы проверить работу подавителей БПЛА. Сейчас в городе действует запрет на запуск беспилотников, пользоваться ими нельзя.