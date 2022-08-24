Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в администрацию Орловской области

Неизвестный сегодня утром бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. Одному из сотрудников потребовалась помощь медиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Он назвал происшествие удивительным.

«В городе Орле произошел удивительный инцидент. В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал глава региона.

Он обратился к тем, кто, вероятно, решил «так отметить День независимости Украины».

«Говорю еще раз: мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном разберутся правоохранительные органы», — подчеркнул Андрей Клычков.