Эксклюзив 06 августа 2023, 11:55 Неизвестный беспилотник взорвался в Подольске Источник «360» сообщил о взрыве неизвестного беспилотника в Подольске РИА «Новости»

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Неизвестный беспилотный летательный аппарат самолетного типа взорвался в Подольске. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе Рощинской улицы. Очевидцы заметили дрон примерно на высоте 100 метров, который пролетел в направлении поселка Сельхозтехника. После этого произошел мощный взрыв.

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Местные жители в Telegram-канале «Подольск: пробки, засады, аварии» обсудили ЧП. Многие из них отметили, что хорошо слышали громкий звук.

«Что сейчас бахнуло? Аж стеклопакеты задрожали — в районе станции Подольск. Сигнализации у машин сработали», — спросил один из подписчиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале отметил, что в районе 11:00 силовые органы зафиксировали попытку прорыва дрона на Москву.

«На подлете его уничтожили силы противовоздушной обороны. Военные — молодцы», — написал градоначальник.

В среду, 2 августа, обломки беспилотника рухнули в Наро-Фоминском районе Московской области, повредив крышу одного из домов.