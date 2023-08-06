06 августа 2023, 11:55
Неизвестный беспилотник взорвался в Подольске
Источник «360» сообщил о взрыве неизвестного беспилотника в Подольске
Неизвестный беспилотный летательный аппарат самолетного типа взорвался в Подольске. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе Рощинской улицы. Очевидцы заметили дрон примерно на высоте 100 метров, который пролетел в направлении поселка Сельхозтехника. После этого произошел мощный взрыв.
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Местные жители в Telegram-канале «Подольск: пробки, засады, аварии» обсудили ЧП. Многие из них отметили, что хорошо слышали громкий звук.
«Что сейчас бахнуло? Аж стеклопакеты задрожали — в районе станции Подольск. Сигнализации у машин сработали», — спросил один из подписчиков.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале отметил, что в районе 11:00 силовые органы зафиксировали попытку прорыва дрона на Москву.
«На подлете его уничтожили силы противовоздушной обороны. Военные — молодцы», — написал градоначальник.
В среду, 2 августа, обломки беспилотника рухнули в Наро-Фоминском районе Московской области, повредив крышу одного из домов.
Подольск
Беспилотники
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