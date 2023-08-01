Происшествия 01 августа 2023, 10:41 Неизвестный беспилотник рухнул возле железной дороги в Рязанской области Shot: БПЛА без взрывчатки упал около железной дороги в Рязанской области РИА «Новости»

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Беспилотник упал возле железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

БПЛА обнаружил дежурный на перегоне в Рязанском районе. На место прибыли сотрудники силовых структур. Они нашли дрон размером 20×20 сантиметров. По их словам, взрывных устройств на нем не было.

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Полиция начала выяснять, откуда прилетел беспилотник. Движение поездов продолжилось в обычном режиме.

Ранее в Рязанской области беспилотник кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа. В 20 метрах от места происшествия обнаружили еще два таких же самодельных дрона.

В ночь на 1 августа официальный Киев вновь попытался ударить по Москве беспилотниками. ВС РФ смогли сбить три БПЛА. Один из них врезался в башню «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити». Кадры с моментом попадания дрона в небоскреб оказались в Сети. Два других ликвидировали в Наро-Фоминском и Одинцовском округах.