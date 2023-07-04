Эксклюзив 04 июля 2023, 19:33 Неизвестный беспилотник обнаружили в Новой Москве Источник «360» сообщил о найденном в Новой Москве неизвестном беспилотнике РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа нашли в поле поселения Вороновского в Троицком административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник уточнил, что речь идет о белом летательном аппарате с синими полосами длиной до двух метров. Для выяснения обстоятельств падения дрона, а также его принадлежности на место прибыли сотрудники полиции.

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию с места происшествия. В кадре можно увидеть одну из деталей найденного беспилотника.

Это шестой беспилотник, который обнаружили в столичном регионе во вторник, 4 июля. Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли полеты пяти дронов в Москве и Подмосковье.