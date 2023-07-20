20 июля 2023, 16:58
Неизвестный беспилотник едва не нарушил работу аэропорта в Махачкале
Mash: неизвестный беспилотник около часа кружил над аэропортом Махачкалы
Неизвестный беспилотный летательный аппарат появился над аэропортом в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Вечером в среду, 19 июля, дрон появился со стороны Каспийского моря и около пяти минут кружил на высоте тысячи метров над воздушной гаванью.
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Сотрудники безопасности аэропорта заметили БПЛА и передали информацию экстренным службам для дальнейшего реагирования.
«Примерно спустя пять минут беспилотник улетел в сторону гор, до объявления остановки вылетов и прилетов. В настоящее время аэропорт продолжил работу в привычном режиме», — указали в сообщении.
В начале июня в социальных сетях и мессенджерах завирусились новости о том, что неизвестный дрон без опознавательных знаков появился в небе над международным аэропортом в Сочи. Однако «360» все проверил — информация оказалась ложной.
Дагестан
Беспилотники
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