Происшествия 20 июля 2023, 16:58 Неизвестный беспилотник едва не нарушил работу аэропорта в Махачкале Mash: неизвестный беспилотник около часа кружил над аэропортом Махачкалы РИА «Новости»

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Неизвестный беспилотный летательный аппарат появился над аэропортом в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вечером в среду, 19 июля, дрон появился со стороны Каспийского моря и около пяти минут кружил на высоте тысячи метров над воздушной гаванью.

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Сотрудники безопасности аэропорта заметили БПЛА и передали информацию экстренным службам для дальнейшего реагирования.

«Примерно спустя пять минут беспилотник улетел в сторону гор, до объявления остановки вылетов и прилетов. В настоящее время аэропорт продолжил работу в привычном режиме», — указали в сообщении.

В начале июня в социальных сетях и мессенджерах завирусились новости о том, что неизвестный дрон без опознавательных знаков появился в небе над международным аэропортом в Сочи. Однако «360» все проверил — информация оказалась ложной.