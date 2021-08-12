Неизвестные заперли и подожгли в доме в Новой Москве двух стариков

Неустановленные лица, находившиеся на территории садового некоммерческого товариществ в Новой Москве, заперли в частном доме брата и сестру 77 и 75 лет. Дом подожгли. Пожилая женщина погибла в огне, ее брат сумел выбраться.

По факту убийства и покушения на убийство на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью. Об этом сообщил следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

«В результате произошедшего пожара женщина скончалась на месте проишествия, ее брат смог выбраться и был госпитализирован в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование по уголовному делу продолжается.

В конце июля 39-летнюю жительницу города Мурино обвинили в поджоге дома, четырех машин и гаража в Приозерском районе Ленинградской области.