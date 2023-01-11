Происшествия 11 января 2023, 11:59 Неизвестные «заминировали» все торговые центры в Москве РИА «Новости»: все торговые центры в Москве «заминировали» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестный аноним сообщил о «минировании» всех торговых центров в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

По словам источника, эвакуацию работников и посетителей не проводили. Оперативные службы начали выборочную проверку зданий. По предварительным данным, угроза поступила с территории Украины.

Реклама

Ранее инцидент со лжеминированием произошел в самолете авиакомпании Azur Air, летевшем из Москвы в Гоа. В понедельник авиалайнер с 236 пассажирами и восемью членами экипажа экстренно сел на изолированной полосе в индийском штате Гуджарат.

Причиной стал анонимный звонок в полицию Гоа, в котором сообщили о якобы заложенной на борту бомбе. Всех пассажиров эвакуировали. Спецслужбы ничего не нашли.

Один из пассажиров позже рассказал, что все сильно испугались, особенно тогда, когда их начали обыскивать спецназовцы с автоматами, причем без объяснения причин.