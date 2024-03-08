Происшествия 08 марта 2024, 16:34 Неизвестные закидали коктейлями Молотова квартиру в Нижнем Тагиле «Инцидент Нижний Тагил»: двое мужчин подожгли квартиру коктейлями Молотова Freepik

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На Урале двое мужчин сожгли четырехкомнатную квартиру, забросив в окно коктейль Молотова. Хулиганов объявили в розыск, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным издания, ЧП произошло вечером 4 марта в доме № 15, расположенном по улице Цементной. Момент поджога запечатлели видеокамеры, установленные во дворе.

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На кадрах — двое молодых людей, они подошли к дому, заглянули в окно на первом этаже, убедились, что в квартире никого нет. Затем отошли на несколько метров и стали по очереди забрасывать окно коктейлями Молотова.

Пострадавшая тагильчанка рассказала журналистам, что в результате пожара пострадали две комнаты. Огонь повредил много мебели и вещей.

Она призвала причастных связаться с ней, чтобы они возместили убытки. В таком случае ситуация разрешится мирным путем, заключила пострадавшая.

Ранее в Коми полиция задержала семерых подростков за поджоги квартирных дверей. На допросе молодые люди признались, что выполняли за деньги заказы куратора.