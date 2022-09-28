Неизвестные взорвали автомобиль популярного российского блогера | 360°

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Неизвестные взорвали автомобиль популярного российского блогера

Блогер Нефедов сообщил, что неизвестные взорвали его автомобиль

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Неизвестные подорвали личный автомобиль известного российского блогера Андрея Нефедова. Об этом он сообщил на странице в Telegram-канале.

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Машину повредили вечером 27 сентября в Гатчине, где Нефедов проживает вместе с семьей.

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«Придется собирать деньги на ремонт тачки, кажется. Я видел в кино, как работают криминалисты, но в реальности столько спецов еще не видел. Спецура, баллистики. <...> Пообещали в обиду не дать», — написал блогер.

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Нефедов сообщил, что половину ночи провел в отделении полиции, где ему оформляли все необходимые документы.

«Сижу в фойе, жду документов. Привет всей полиции и спецслужбам! <...> Работайте, братья», — добавил он.

Блогер сообщил, что камеры наблюдения зафиксировали двух молодых людей возле машины Renault Duster, однако достоверно на данный момент не известно, являются ли они исполнителями взрыва.

Нефедов ранее проходил основным свидетелем по делу блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма. Расследование в отношении Хованского уже закрыли.

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