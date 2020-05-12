Неизвестные вырубили ели в ЯНАО

Другие жители сразу же отреагировали на публикацию. По их мнению, за такие поступки необходимо штрафовать. Сторонники пересаживания деревьев попросили тех, кто хочет избавиться от растительности, сообщать об этом заранее, чтобы можно было «приехать и выкопать». Кто-то посчитал, что на снимке одна ель, просто она поломана в нескольких местах.

Источник фото: ИА Ura.ru

В администрации города заявили, что никаких жалоб к ним не поступало.

«Достоверно выяснить, кто произвел вырубку деревьев, невозможно. Рядом с указанным местом находится частный поселок, возможно ели были вырублены на одном из участков», — сообщили в администрации.