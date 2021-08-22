22 августа 2021, 18:47
Неизвестные вынесли все запасы из магазина презервативов в Москве
Специализирующийся на продаже средств контрацепции московский магазин лишился всего ассортимента товаров после визита неизвестных. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Полное отсутствие товара в магазине заметила заступившая на смену продавщица. Выяснилось, что налетчики вынесли все подчистую, включая оставленный на непредвиденные цели запас презервативов.
Сотрудница магазина обратилась в полицию и написала заявление. Поиском неизвестных похитителей средств контрацепции займутся правоохранительные органы.