Неизвестные вынесли все запасы из магазина презервативов в Москве

Специализирующийся на продаже средств контрацепции московский магазин лишился всего ассортимента товаров после визита неизвестных. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Полное отсутствие товара в магазине заметила заступившая на смену продавщица. Выяснилось, что налетчики вынесли все подчистую, включая оставленный на непредвиденные цели запас презервативов. Сотрудница магазина обратилась в полицию и написала заявление. Поиском неизвестных похитителей средств контрацепции займутся правоохранительные органы.