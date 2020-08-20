Неизвестные вынесли с проекта «Дом-2» технику на 30 миллионов рублей

Реалити-шоу «Дом-2» лишилось более чем 30 миллионов рублей. Неизвестные напали на яхту, на которой велись съемки проекта на Сейшельских островах.

Судно было пришвартовано для техобслуживания, сообщило издание StarHit. Охраны на яхте по неизвестной причине не было.

Один из участников проекта заявил, что потолки на корабле были вскрыты «профессионально и со знанием дела». Злоумышленники вынесли дорогое оборудование: видеокамеры, каждая из которых стоит около 700 тысяч рублей. Из аппаратной, по словам еще одного участника шоу, они украли всю технику и компьютеры.

На Сейшельских островах находится одна из площадок проекта «Дом-2». Его ведущая Ольга Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге закрылись кафе ее сети.