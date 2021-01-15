Неизвестные вынесли из квартиры топ-менеджера «Трансстроя» 10 млн налички

Из квартиры топ-менеджера «Трансстроя» в Королеве похитили 10 миллионов рублей налички и еще ювелирных украшений на два миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне неизвестные подобрали к квартире пострадавшего ключ и тайно проникли в помещение. Помимо наличных на 10 миллионов рублей, они украли наручные часы с золотым циферблатом и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело. С места происшествия сотрудники изъяли отпечатки пальцев рук и дверной замок. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

На новогодних праздниках в Красногорске злоумышленники похитили крупную сумму денег и украшения из дома президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова. Хозяев в то время не было дома. В сейфе, что украли неизвестные, находилось 600 тысяч долларов и ювелирные изделия. Возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские изучают камеры видеонаблюдения.