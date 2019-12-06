Неизвестные ворвались в дом и избили девочку с домработницей
Накануне двое неизвестных связали домработницу и избили девушку 17 лет в частном доме под Сосновым Бором. Преступники скрылись с места происшествия. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По информации издания, злоумышленники в камуфляжной форме и масках ворвались в чужой дом, однако ничего не украли. Они избили несовершеннолетнюю и сбежали.
Потерпевшие находились в СНТ «Новое Керново». Домом владеют супруги-бизнесмены. На момент происшествия их не было дома.
В настоящее время сотрудники полиции анализируют записи камер видеонаблюдения.