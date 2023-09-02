Эксклюзив 02 сентября 2023, 19:09 Неизвестные вломились в квартиру и напали на мужчину в Коптеве Источник «360»: на севере Москвы неизвестные напали на мужчину в его квартире РИА «Новости»

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Неизвестные вломились в квартиру молодого человека в московском районе Коптево и ударили его ножом. Об этом «360» сообщил источник.

Полиция срочно выехала на вызов в жилой дом на бульваре Матроса Железняка. Как уточнил источник, о нападении сообщил отец пострадавшего — молодой человек позвонил ему и сообщил, что неизвестные ворвались в его дом и ранили.

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Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на букмекерскую контору и похитившего оттуда более 70 тысяч рублей.