Неизвестные в камуфляже отобрали у москвича миллион

Что называется — лучше бы сидел дома на карантине. Молодой человек не успел выйти из подъезда и сесть в машину, как на него накинулись трое неизвестных. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступники в камуфляжных костюмах и масках разбили стекло машины, выхватили из рук 28-летнего москвича сумку и сбежали в неизвестном направлении.

Мужчина сообщил в полицию, сейчас преступников разыскивают. Материальный ущерб пострадавший оценил в один миллион рублей.

В Москве два спортсмена чуть не убили друг друга во время карантина. Мужчины повздорили, но обычной дракой конфликт решить не смогли. В ход пошли ножи — в итоге одного из участников драки госпитализировали в одну из столичных больниц.

Накануне в Санкт-Петербурге избили и ограбили курьера, добычей преступников стали гаджеты в рюкзаке доставщика.

Ранее таксист-мигрант ограбил пассажира в Санкт-Петербурге. Он увез клиента в соседний Сестрорецк. Через четыре дня его задержали сотрудники полиции.