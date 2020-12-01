Неизвестные в форме курьеров избили охранника и разнесли магазин в центре Москвы

Торговый зал, расположенный на улице Тверская-Ямская в Москве, пострадал от нападения молодых людей. Трое неизвестных разбили витрины и стеллажи, а также избили охранника магазина.

Известно, что двое из них были одеты в форму курьеров, а один был с бейсбольной битой. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, нападение произошло в магазине «Магнолия».

«Установлено, что 29 ноября в 23:14 в помещение магазина <…> ворвались трое неизвестных, двое из которых — в одежде доставщиков еды, один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП <…>», — сообщил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД.

В результате пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями экстренно госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ведомстве отметили, что злоумышленники скрылись с места.

Накануне охранник супермаркета сломал ногу москвичу, которому не хватило денег на продукты. Нападение произошло в супермаркете на Пролетарской улице.