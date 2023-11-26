Происшествия 26 ноября 2023, 20:47 Неизвестные устроили стрельбу в ТЦ Екатеринбурга МВД: в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой РИА «Новости»

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В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге прозвучали выстрелы. Личность стрелка удалось установить, рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Первая информация о происходящем поступила правоохранителям по линии 112 в 19:28 (17:28 по московскому времени). Очевидец рассказал, что внутри ТЦ находится вооруженный мужчина и стреляет.

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«На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик», — отметил Горелых.

Еще один человек, который принимал участие в конфликте, пострадал. Его забрали в больницу с травмой. Сотрудникам полиции предстоит установить его личность и местонахождение.

С места ЧП правоохранители изъяли два травматических пистолета.

В Екатеринбурге несколько дней назад арестовали криминального авторитета Александра Дискова. В ночь на 12 ноября он устроил стрельбу у выхода из кальянной.