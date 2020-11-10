Неизвестные устроили стрельбу при школьнике в подъезде многоэтажки в Москве

12-летний московский школьник стал свидетелем конфликта со стрельбой. Он ехал домой в лифте вместе с неизвестными. Они повздорили друг с другом, вышли на лестничную площадку и один из них взялся за оружие. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

9 ноября мальчик зашел в грузовой лифт одной многоэтажек на севере столицы — он ехал к себе домой на 14-й этаж. С ним в кабине наверх отправились неизвестные. Они начали ругаться, лифт остановился на 12 этаже, конфликт продолжился на лестничной клетке. Один из участников перебранки достал оружие и начал стрелять в стену. Ребенок в целости и сохранности добрался до квартиры и рассказал обо всем матери. Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на площадке гильзы от травматического пистолета. Полицейские определили, что конфликт произошел между двумя уроженцами Челябинской области, один из которых живет в этом доме. В квартире у него нашли пистолет МР-353 45-го калибра. Разрешение на пистолет у мужчины было. Сейчас стражи порядка проверяют обстоятельства стрельбы в подъезде.