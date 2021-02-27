Неизвестные устроили перестрелку с полицейскими в Махачкале

В столице Дагестана неизвестные устроили перестрелку с полицией. Конфликт начался с попытки проверить документы у двух подозрительных мужчин, сообщили «360» в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

«Нападение было, ребята несли службу, проверили двух лиц, которые показались им подозрительными. В ходе проверки один из мужчин достал оружие и произвел выстрел в сторону сотрудника, ранил его в плечо. Ответным огнем он также был ранен. Другой кинулся бежать, но был задержан», — сообщили в ведомстве.

Раненого нападавшего доставили в медучреждение, степень тяжести его ранений пока неизвестна.

Инцидент произошел в районе магазина «1000 мелочей», на проспекте Имама Шамиля в Махачкале, уточнил паблик Life Dagestan во «ВКонтакте».

По версии Telegram-канала Mash, сотрудника патрульно-постовой службы ранили из травматического пистолета. После выстрела подозреваемый вместе с приятелем убежал во двор, за ресторан «Столичный». Судя по карте, это около 700 метров от магазина «1000 мелочей».