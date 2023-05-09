Происшествия 09 мая 2023, 13:38 Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Саратовской области Shot: диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Саратовской области РИА «Новости»

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Неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге в Саратовской области, они зажгли релейный шкаф на перегоне Покровск — Анисовка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным источника, ЧП произошло днем 8 мая. Работники обнаружили, что оборудование начало выдавать ложные данные о занятости одного из путей. Прибывшие на место электромеханик и инженер увидели горящий релейный шкаф.

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Железнодорожники потушили возгорание и вызвали полицию. Правоохранители установили, что неизвестные вскрыли дверь шкафа металлическим предметом, развели рядом костер и облили оборудование воспламеняющейся жидкостью.

Также эксперты обнаружили на месте преступления несколько окурков и следы от обуви.

Релейный шкаф выгорел полностью, но задержек в отправлении поездов не было, так как по этому пути пассажирские составы не ходили.

Ранее диверсанты подожгли железнодорожное оборудование на путях в Новосибирске.