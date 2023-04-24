Происшествия 24 апреля 2023, 10:16 Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Новосибирске Shot: диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске Pixabay

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Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло вечером в воскресенье, 23 апреля. Неизвестные вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Бердск — Сеятель, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли, после чего скрылись.

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Возгорание вовремя заметили работники станции Инская, им удалось оперативно сбить пламя. Происшествие не повлияло на движение поездов в этом районе, задержек не было.

Правоохранительные органы начали поиск поджигателей.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Саратовской области двух местных жителей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на перегоне Зоринский — Трофимовский-2​ 16 марта. В отношении задержанных завели уголовное дело, диверсантам грозит до пяти лет тюрьмы.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поднял тему вероятной отмены смертной казни в России в свете совершаемых диверсий и терактов.