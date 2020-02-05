Неизвестные украли автомат, в котором проиграли много денег

«По словам злоумышленников, преступление они совершили из-за того, что ранее проиграли крупную сумму денег в данном терминале», — уточнили в пресс-службе.

По словам сотрудников полиции, ночью подозреваемые унесли автомат из тамбура магазина. Общая сумма ущерба составила более 105 тысяч рублей, из них около 68 тысяч находилось внутри автомата.

Правоохранители получили сообщение о пропаже, а позже обнаружили автомобиль с подозреваемыми. Предполагается, что кражу совершили три жителя Излучинска 2000 и 1998 годов рождения. Один из них имеет судимость.

Сейчас злоумышленники находятся под подпиской и невыезде.