05 февраля 2020, 11:39
Неизвестные украли автомат, в котором проиграли много денег
Игровой автомат пропал из магазина в Нижневартовске. В краже подозревают трех молодых людей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.
«По словам злоумышленников, преступление они совершили из-за того, что ранее проиграли крупную сумму денег в данном терминале», — уточнили в пресс-службе.
По словам сотрудников полиции, ночью подозреваемые унесли автомат из тамбура магазина. Общая сумма ущерба составила более 105 тысяч рублей, из них около 68 тысяч находилось внутри автомата.
Правоохранители получили сообщение о пропаже, а позже обнаружили автомобиль с подозреваемыми. Предполагается, что кражу совершили три жителя Излучинска 2000 и 1998 годов рождения. Один из них имеет судимость.
Сейчас злоумышленники находятся под подпиской и невыезде.