Неизвестные угнали у петербургского пенсионера иномарку за 1,2 млн рублей

По данным издания, об угоне авто рассказала дочь потерпевшего. По ее словам, машину украли в период с 20:00 10 января до 01:00 12 января. Она была припаркована около одного из домов на проспекте Большевиков. Сумму нанесенного ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.