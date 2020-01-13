13 января 2020, 16:05
Неизвестные угнали у петербургского пенсионера иномарку за 1,2 млн рублей
В Санкт-Петербурге у местного пенсионера угнали иномарку Honda CR-V, стоимость которой превышает один миллион рублей. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, об угоне авто рассказала дочь потерпевшего. По ее словам, машину украли в период с 20:00 10 января до 01:00 12 января. Она была припаркована около одного из домов на проспекте Большевиков. Сумму нанесенного ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.