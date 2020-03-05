Неизвестные угнали машину у водителя фирмы

Пострадавший работает водителем фирмы, а его средство заработка похитили. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что автомобиль Kia Sportage был припаркован около дома 50 на проспекте Металлистов. Стоимость машины составляет почти 1,5 миллиона рублей.

На месте кражи не установлены камеры видеонаблюдения. По факту угона возбуждено уголовное дело.