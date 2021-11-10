Неизвестные стреляли в воздух из автомата в Комсомольске-на-Амуре

Неизвестные устроили стрельбу из автоматов в воздух в Комсомольске-на-Амуре. По предварительным данным, они так «праздновали» свадьбу. Об этом сообщил Танссибинфо со ссылкой на Telegram-канал издания «АиФ-Хабаровск».

По данным сайта kp.ru, в полицию заявили очевидцы. Они не сразу поняли, что происходит, когда услышали выстрелы, и испугались. Личности стрелявших пока не установлены.