Неизвестные стреляют в домашних питомцев в Перми
По словам Натальи, в ее пса выстрелили, когда он гулял в частном секторе.
«Псу стало плохо. Мы не сразу поняли, в чем дело, потому что видимых ран не было. Отвели его в клинику, сделали рентген. Ветеринар сказал, что в теле несколько пуль от пневматического пистолета», — уточнила Наталья.
Ветеринар отметил, что в этом месяце в клинику уже несколько раз обращались с похожими травмами. Ранее приносили собаку и кошку, которых тоже подстрелили.
Наталья добавила, что установить лиц, отстреливающих домашних животных, еще не удалось.
Зоозащитник Семен Филипповский рассказал, что подобные инциденты случаются минимум два или три раза в месяц.
«Домашних собак, как правило, отстреливают на свободном выгуле. Вчера был вызов из города Карагая, пес подстреленный пришел домой с большой кровопотерей. При этом естные жители знают, кто это делает», — пояснил зоозащитник.
Обвиняемого в растерзании собаками пенсионерки нашли в ПермиПодробнее
Филипповский заметил, что на животных стали нападать чаще после новости о пенсионерке, которую растерзали бездомные собаки. Он также обратил внимание на то, что правоохранительные органы «никак не реагируют на жалобы о жестоком обращении с животными».
В главном управлении МВД по Пермскому краю подчеркнули, что полиция должна реагировать на подобные случаи «даже на основании устного заявления граждан».
«Проверка информации проводится в любом случае. Такие случаи регистрируются, им дается правовая оценка», — заявили в пресс-службе.
Ранее следователи из Перми обвинили и. о. директора городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игоря Сафонова в гибели растерзанной стаей бездомных собак пенсионерки