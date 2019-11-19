  • Неизвестные стреляют в домашних питомцев в Перми

    19 ноября 2019, 17:32

    Ольга Ситникова

    Неизвестные из Перми стреляют в домашних животных из пневматического оружия, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на жительницу Орджоникидзевского района Наталью.

    По словам Натальи, в ее пса выстрелили, когда он гулял в частном секторе.

    «Псу стало плохо. Мы не сразу поняли, в чем дело, потому что видимых ран не было. Отвели его в клинику, сделали рентген. Ветеринар сказал, что в теле несколько пуль от пневматического пистолета», — уточнила Наталья.

    Ветеринар отметил, что в этом месяце в клинику уже несколько раз обращались с похожими травмами. Ранее приносили собаку и кошку, которых тоже подстрелили.

    Наталья добавила, что установить лиц, отстреливающих домашних животных, еще не удалось.

    Зоозащитник Семен Филипповский рассказал, что подобные инциденты случаются минимум два или три раза в месяц.

    «Домашних собак, как правило, отстреливают на свободном выгуле. Вчера был вызов из города Карагая, пес подстреленный пришел домой с большой кровопотерей. При этом естные жители знают, кто это делает», — пояснил зоозащитник.

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    Филипповский заметил, что на животных стали нападать чаще после новости о пенсионерке, которую растерзали бездомные собаки. Он также обратил внимание на то, что правоохранительные органы «никак не реагируют на жалобы о жестоком обращении с животными».

    В главном управлении МВД по Пермскому краю подчеркнули, что полиция должна реагировать на подобные случаи «даже на основании устного заявления граждан».

    «Проверка информации проводится в любом случае. Такие случаи регистрируются, им дается правовая оценка», — заявили в пресс-службе.

    Ранее следователи из Перми обвинили и. о. директора городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игоря Сафонова в гибели растерзанной стаей бездомных собак пенсионерки