Неизвестные стреляют в домашних питомцев в Перми

По словам Натальи, в ее пса выстрелили, когда он гулял в частном секторе.

«Псу стало плохо. Мы не сразу поняли, в чем дело, потому что видимых ран не было. Отвели его в клинику, сделали рентген. Ветеринар сказал, что в теле несколько пуль от пневматического пистолета», — уточнила Наталья.

Ветеринар отметил, что в этом месяце в клинику уже несколько раз обращались с похожими травмами. Ранее приносили собаку и кошку, которых тоже подстрелили.

Наталья добавила, что установить лиц, отстреливающих домашних животных, еще не удалось.

Зоозащитник Семен Филипповский рассказал, что подобные инциденты случаются минимум два или три раза в месяц.

«Домашних собак, как правило, отстреливают на свободном выгуле. Вчера был вызов из города Карагая, пес подстреленный пришел домой с большой кровопотерей. При этом естные жители знают, кто это делает», — пояснил зоозащитник.

Обвиняемого в растерзании собаками пенсионерки нашли в Перми Подробнее

Филипповский заметил, что на животных стали нападать чаще после новости о пенсионерке, которую растерзали бездомные собаки. Он также обратил внимание на то, что правоохранительные органы «никак не реагируют на жалобы о жестоком обращении с животными».

В главном управлении МВД по Пермскому краю подчеркнули, что полиция должна реагировать на подобные случаи «даже на основании устного заявления граждан».

«Проверка информации проводится в любом случае. Такие случаи регистрируются, им дается правовая оценка», — заявили в пресс-службе.

Ранее следователи из Перми обвинили и. о. директора городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игоря Сафонова в гибели растерзанной стаей бездомных собак пенсионерки