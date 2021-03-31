Неизвестные срезали часть моста в Ленинградской области

Вандалы ночью срезали конструкцию моста, который соединяет два берега реки Копорки в Ленинградской области. Жители села Копорье заметили проблему только утром. Об этом сообщили ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главы районной администрации.

При осмотре места были замечены следы от трактора, которые вели к руслу реки, также заметили отпиленные ограждения.

Виновников могут посадить на два года за намеренную порчу чужого имущества. Спорным стал вопрос о том, к кому относится данный объект. Глава Копорья считает, что владелец - Ленинградская область, однако в паспорте дороги данный объект не значится.