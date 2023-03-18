Происшествия 18 марта 2023, 21:39 Неизвестные сожгли вольер с пумой в Подмосковье Прокуратура Московской области возбудила дело после поджога вольера с пумой под Одинцово Pxhere

Читать 360tv в

Неизвестный поджег вольер, в котором содержалась пума, в деревне Митькино под Одинцовом. Животное сгорело заживо. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

Все произошло в ночь на 15 марта. Предварительно, неизвестные пробрались на территорию частного домовладения и подожгли хозяйственную постройку — вольер, в котором содержалась пума. В результате животное погибло.

Реклама

«Следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями „Умышленное уничтожение имущества путем поджога“, и „Жестокое обращение с животными“», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Реклама

На контроле Одинцовской городской прокуратуры находится ход и результаты расследования уголовного дела.

Пуме по кличке Симба было всего два года. Он родился в 2021 году, после чего самка отказалась выкармливать детенышей. Тогда заботу о детеныше пумы взяли на себя Наталья и ее семья, сообщил kp.ru. Во дворе дома для Симбы построили отдельный вольер. Там он жил и никогда не покидал территорию дома, рассказал друг семьи Сергей.

«Жалоб на него (на пуму — прим. ред.) не было <…> Кто мог желать ему зла? Надеюсь, это смогут установить полицейские», — сказал Сергей.

Вольер, в котором жил Симба, примыкает к дому. В момент происшествия в нем находились Наталья и ее семилетний сын.

«Сгорело бы все, если бы не соседи, которые увидели пламя и разбудили Наталью. К сожалению, к тому моменту Симбу уже было не спасти. Вероятно, он метался в горящем вольере, но бежать ему было некуда», — заключил Сергей. Наталья с сыном очень тяжело переживают гибель Симбы.