Происшествия 27 ноября 2023, 17:16 Неизвестные совершили покушение на замглавы Харьковской области Глава Харьковской области Ганчев сообщил о покушении на своего заместителя РИА «Новости»

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На заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области совершили покушение. Об этом сообщил руководитель ВГА Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас жизни чиновника ничего не угрожает. Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства случившегося.

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«Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Ганчев.

По данным администрации, неизвестные совершили покушение на Александра Слисаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признался, что пережил около шести покушений. Он заявил, что первая попытка ликвидации оказалась самой интересной.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «цирком с конями» слова украинского лидера о покушениях. При этом политик отметил, что мысли «иногда материальны», сообщил RT.