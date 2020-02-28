Неизвестные совершили налет на фирму и угнали красные КамАЗы

36-летний мужчина, директор фирмы, сообщил правоохранительным органам, что на его фирму совершили налет. Злоумышленники угнали автомобили, принадлежавшие компании. Инцидент длился с восьми часов вечера 22 февраля до девяти утра 27 февраля.

Камеры на месте происшествия не установлены. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.