28 февраля 2020, 17:20
Неизвестные совершили налет на фирму и угнали красные КамАЗы
Генеральный директор фирмы обратился в полицию из-за угона красных КамАЗов. Кража произошла у дома 32 на Ленинградской улице во Всеволожске. Об этом написал сайт «Невские новости».
36-летний мужчина, директор фирмы, сообщил правоохранительным органам, что на его фирму совершили налет. Злоумышленники угнали автомобили, принадлежавшие компании. Инцидент длился с восьми часов вечера 22 февраля до девяти утра 27 февраля.
Камеры на месте происшествия не установлены. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.