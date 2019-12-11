Неизвестные сорвали гирлянду с многоэтажки в Тюмени

Гирлянда исчезла со здания на Солнечном проезде. Видеозапись происшествия опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователей такой поступок неизвестного разозлил. «Я бы этих вандалов на дикий остров отправил, где нет ничего. Вот пускай поживут там хотя бы месяц!», — написал Олег Григорьев.

«Слов нет! И чем вам помешала светящая лента? Руки бы вам оторвать! Подлость сделали, и бежать. Действительно, никто же вас не видел! Про камеры только не подумали. Заявление в полицию написано!», — добавила Анна Ястребова.

Изданию не удалось получить комментарий от полиции Тюмени: пресс-служба городского УМВД не ответила на звонки.