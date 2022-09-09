Эксклюзив 09 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на юго-востоке Москвы — источник Источник «360»: неизвестные заявили о минировании здания на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Неизвестные сообщили в экстренные службы об угрозе взрыва на улице Верхние Поля в Москве. Об этом «360» рассказал собственный источник.

Речь идет о здании № 57А. Там, судя по данным из открытых источников, расположены налоговая инспекция и почта. Рядом — на улице Верхние поля, дом № 57, — находится СИЗО № 7.

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В то же время, по данным ТАСС, поступила анонимная информация о «минировании» женского СИЗО № 6. Данные проверяются.

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