Неизвестные сообщили о минировании всех самолетов в Сочи

В письмах говорилось об угрозе минирования самолетов, которые следовали в Москву и Новосибирск, и всех судов, которые находились на тот момент в Сочи.

Сотрудники оперативной и спецслужб проверили все самолеты. Угроза не подтвердилась. Взрывчатка не была обнаружена ни на одном судне.