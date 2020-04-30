30 апреля 2020, 12:23
Неизвестные сообщили о минировании всех самолетов в Сочи
Электронные письма, в которых говорилось о минировании всех самолетов, поступили в аэропорт Сочи накануне вечером. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
В письмах говорилось об угрозе минирования самолетов, которые следовали в Москву и Новосибирск, и всех судов, которые находились на тот момент в Сочи.
Сотрудники оперативной и спецслужб проверили все самолеты. Угроза не подтвердилась. Взрывчатка не была обнаружена ни на одном судне.