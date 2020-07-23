Неизвестные сообщили о минировании пяти больниц в Санкт-Петербурге

Неизвестные сообщили о минировании пяти медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

Уточняется, что днем в среду, 22 июля, анонимы сообщили, что в нескольких городских стационарах якобы заложены бомбы. Речь шла о Клинической больнице Святителя Луки, НИИ акушерства и гинекологии, роддоме № 18, Детской городской больнице № 22 и Областной детской клинической больнице, пишет «Петербургский дневник».

Специалисты приехали в указанные организации и обследовали их. Никаких подозрительных предметов, а также взрывных устройств не нашли. Проверки прошли без эвакуации.