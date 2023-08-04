Эксклюзив 04 августа 2023, 12:14 Неизвестные сообщили о минировании Останкинской башни в Москве Злоумышленники сообщили по электронной почте о минировании Останкинской башни в Москве Unsplash

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Злоумышленники сообщили о минировании Останкинской башни в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Об угрозе стало известно примерно в 12 часов дня, по имеющимся данным, на электронную почту бюро пропусков пришло письмо с угрозами. Охрана сразу проверила здание и не обнаружила ничего подозрительного, однако на место немедленно вызвали все необходимые службы.

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В данный момент Останкинская башня работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.

Ранее неизвестные сообщили о минировании Нагатинского суда в Москве. Перед его открытием в 9 утра к собравшимся вышел охранник. Он сообщил, что здание закрыто из-за угрозы взрыва. На место прибыли полицейские и спасательные службы.

Также в июле злоумышленники «заминировали» сразу нескольких административных зданий в Москве, включая Останкинскую башню, Госдуму и Минфин. Тогда угроза так же не подтвердилась.