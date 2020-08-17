Неизвестные сбросили женщину с балкона в Петербурге

Инцидент произошел 16 августа на Вишерской улице в поселке Шушары. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что мужчина выбросил женщину с третьего этажа. 38-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Сайт «Известия» написал, что задержанными оказались мужчины 1988, 1993 и 2000 года рождения. Одному из них был запрещен въезд на территорию России — он попал в страну по новому паспорту с измененными именем и фамилией.