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    03 марта 2021, 16:43

    Неизвестные с молотком напали на адвоката в Перми

    Полина Петрова

    Неизвестные с молотком напали на адвоката палаты Пермского края Евгения Елькина утром 1 марта, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на слова потерпевшего.

    Неизвестные с молотком напали на адвоката в Перми

    Уточняется, что покушение было совершено возле дома юриста.

    «Я оказал сопротивление, попытался их остановить», — заявил Елькин.

    По словам мужчины, нападавших было несколько. Адвоката били молотком по голове.

    Журналисты издания отправили запрос по поводу произошедшего в Следственный комитет РФ по региону.