Неизвестные с молотком напали на адвоката в Перми

Неизвестные с молотком напали на адвоката палаты Пермского края Евгения Елькина утром 1 марта, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на слова потерпевшего.

Уточняется, что покушение было совершено возле дома юриста. «Я оказал сопротивление, попытался их остановить», — заявил Елькин. По словам мужчины, нападавших было несколько. Адвоката били молотком по голове. Журналисты издания отправили запрос по поводу произошедшего в Следственный комитет РФ по региону.