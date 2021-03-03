03 марта 2021, 16:43
Неизвестные с молотком напали на адвоката в Перми
Неизвестные с молотком напали на адвоката палаты Пермского края Евгения Елькина утром 1 марта, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на слова потерпевшего.
Уточняется, что покушение было совершено возле дома юриста.
«Я оказал сопротивление, попытался их остановить», — заявил Елькин.
По словам мужчины, нападавших было несколько. Адвоката били молотком по голове.
Журналисты издания отправили запрос по поводу произошедшего в Следственный комитет РФ по региону.