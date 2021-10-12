Неизвестные разгромили амбулаторию в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Instagram больницы.

Вандалы выбили стекла, разбили кувалдой внутренний блок сплит-системы, вырвали проводку и похитили камеру видеонаблюдения. Руководство амбулатории попросило свидетелей происшествия сообщить подробности. Правоохранители проведут проверку произошедшего.