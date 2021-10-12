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    12 октября 2021, 23:39

    Неизвестные разгромили амбулаторию в Краснодарском крае

    Больницу в Краснодарском крае разгромили вандалы

    Дарья Морозова

    Неизвестные разгромили амбулаторию в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Instagram больницы.

    Вандалы выбили стекла, разбили кувалдой внутренний блок сплит-системы, вырвали проводку и похитили камеру видеонаблюдения.

    Руководство амбулатории попросило свидетелей происшествия сообщить подробности. Правоохранители проведут проверку произошедшего.