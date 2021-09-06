Неизвестные разгромили Аллею почетных захоронений в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске вандалы повредили 24 надгробия на одном из местных кладбищ. На камеру наружного видеонаблюдения попала женщина, а также автомобиль, который может принадлежать нарушительнице порядка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Sakhalin.info.

Погром произошел в ночь на 6 сентября. Отмечается, что больше всего был поврежден кладбищенский корпус № 3. Полиция с помощью системы «Умный город» пытается найти местонахождение злоумышленников.

Работники кладбища отметили, что в месте погрома уже произведена замена поломанных крестов на новые, а на могилах наведен порядок.