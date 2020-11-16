16 ноября 2020, 12:02
Неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии из-за кровной мести
В Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на машине ВАЗ 2114. По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Убийство произошло в Сунже. По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть родственников представителя семейства, который погиб в конце декабря во время конфликта между двумя тейпами из-за земельного спора.
Погибшей в прошлом работал наркополицейским. Известно, что его брат убитого работал ГУМЧС по региону, сейчас находится на пенсии. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, точные причины преступления выясняются.