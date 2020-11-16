Неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии из-за кровной мести

В Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на машине ВАЗ 2114. По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло в Сунже. По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть родственников представителя семейства, который погиб в конце декабря во время конфликта между двумя тейпами из-за земельного спора.

Погибшей в прошлом работал наркополицейским. Известно, что его брат убитого работал ГУМЧС по региону, сейчас находится на пенсии. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, точные причины преступления выясняются.