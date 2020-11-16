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    16 ноября 2020, 12:02

    Неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии из-за кровной мести

    Анастасия Калинина, Мария Еремина

    В Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на машине ВАЗ 2114. По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

    Убийство произошло в Сунже. По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть родственников представителя семейства, который погиб в конце декабря во время конфликта между двумя тейпами из-за земельного спора.

    Погибшей в прошлом работал наркополицейским. Известно, что его брат убитого работал ГУМЧС по региону, сейчас находится на пенсии. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, точные причины преступления выясняются.