Неизвестные расстреляли Gelenwagen бывшего уральского депутата

Он рассказал, что во время выстрела находился в машине вместе с дочкой и не сразу понял, что произошло. Пулю, которая застряла в стекле, он обнаружил уже позже и сразу вызвал полицию.

По словам Елохина, выстрел пришелся совсем рядом с ним, поэтому ему очень повезло, что его джип бронированный.

«Таких машин в Екатеринбурге всего три, — сообщил депутат. — Если было бы обычное стекло, водителя бы убило».

Кто мог совершить преступление, он не знает, и предполагает, что это просто выходка хулиганов.