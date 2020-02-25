    25 февраля 2020, 13:12

    Неизвестные расстреляли Gelenwagen бывшего уральского депутата

    Дарья Морозова

    Mercedes Gelenwagen бывшего депутата думы Екатеринбурга Виктора Елохина был обстрелян неизвестными. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Он рассказал, что во время выстрела находился в машине вместе с дочкой и не сразу понял, что произошло. Пулю, которая застряла в стекле, он обнаружил уже позже и сразу вызвал полицию.

    По словам Елохина, выстрел пришелся совсем рядом с ним, поэтому ему очень повезло, что его джип бронированный.

    «Таких машин в Екатеринбурге всего три, — сообщил депутат. — Если было бы обычное стекло, водителя бы убило».

    Кто мог совершить преступление, он не знает, и предполагает, что это просто выходка хулиганов.