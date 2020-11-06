06 ноября 2020, 19:02
Неизвестные расписали подъезд и залили клеем замок квартиры в Петербурге
Неизвестные расписали стены подъезда и залили клеем замок квартиры дома, находящегося на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, пишет ИА «Невские новости».
Авторы послания указали на конкретную дверь. В формате текста от жильца квартиры требуют вернуть деньги. Соседи рассказали, что здесь живет молодой человек родом из Узбекистана, который работает в такси.
Предположительно, мужчина занимал средства у знакомых и не вернул долг. Где в настоящий момент находится молодой человек, неизвестно. В самой квартире проживают женщина с ребенком.