Неизвестные расписали подъезд и залили клеем замок квартиры в Петербурге

Авторы послания указали на конкретную дверь. В формате текста от жильца квартиры требуют вернуть деньги. Соседи рассказали, что здесь живет молодой человек родом из Узбекистана, который работает в такси.

Предположительно, мужчина занимал средства у знакомых и не вернул долг. Где в настоящий момент находится молодой человек, неизвестно. В самой квартире проживают женщина с ребенком.