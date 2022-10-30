Неизвестные раскачивали мост в Индии за сутки до обрушения | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 22:46 Неизвестные раскачивали мост в Индии за сутки до обрушения NDTV: находившиеся на мосту в Индии люди раскачивали его перед обрушением

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Индийские телеканалы показали видео, на котором пешеходы раскачивают мост Морби и прыгают на нем. Соответствующие кадры сняли за сутки обрушения, сообщил NDTV.

Телеканал NDTV показал в ролике, как молодые люди пинают ногами ванты, на которых висит сооружение. При этом вантовый мост сильно раскачивался, но никто не стал останавливать хулиганов.

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Мост Морби на реке Мачху рухнул вечером в воскресенье. В этот момент на нем находились около 500 человек. Согласно последним данным, число погибших достигло 91.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что семьям погибших выплатят денежную компенсацию в размере 200 тысяч рупий (около 150 тысяч рублей). Пострадавшие получат 50 тысяч рупий (порядка 38 тысяч рублей). Премьер также попросил власти Гуджарата отслеживать ситуацию и оказывать всю помощь пострадавшим.

Ранее во время давки в центре Сеула погибли свыше 150 человек. По одной из версий, причиной трагедии мог стать факт появления знаменитости, которую, по данным СМИ, заметили в одном из заведений.