Неизвестные пытались сжечь здание мэрии в Челябинской области

В поджоге подозревают бывшего детдомовца. Ранее у него был конфликт с чиновниками. С ним уже поговорили. По его словам, он вместе с женой всю ночь находился в квартире.

В пресс-центре рассказали, что неизвестный пытался поджечь вход в мэрию около часа ночи. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по розыску злоумышленника. Ущерб зданию не причинен.