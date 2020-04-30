30 апреля 2020, 13:44
Неизвестные пытались сжечь здание мэрии в Челябинской области
Здание администрации Еманжелинского района пытались сжечь в ночь на 30 апреля. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области.
В поджоге подозревают бывшего детдомовца. Ранее у него был конфликт с чиновниками. С ним уже поговорили. По его словам, он вместе с женой всю ночь находился в квартире.
В пресс-центре рассказали, что неизвестный пытался поджечь вход в мэрию около часа ночи. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по розыску злоумышленника. Ущерб зданию не причинен.