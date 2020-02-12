12 февраля 2020, 11:24
Неизвестные притворились банкирами и получили 1,4 миллиона рублей от пожилой женщины
Неизвестные позвонили пожилой жительнице Санкт-Петербурга и представились сотрудниками банка. Обманом они получили 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники притворились сотрудниками службы безопасности банка. Они рассказали пострадавшей, что ее вклад хотят похитить и предложили сохранить сбережения. Послушав их, пенсионерка обналичила 1,4 миллиона рублей, закрыла свой счет и перевела деньги на мошенникам.
При переводе банкомат не выдал чек. Пожилой женщине заявили, что деньги вернутся через три дня.
После этого злоумышленники снова связались с жертвой. Они попросили провести эту же операцию в другом банке. Путаница заставила потерпевшую обратиться за помощью в полицию.