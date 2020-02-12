Неизвестные притворились банкирами и получили 1,4 миллиона рублей от пожилой женщины

Злоумышленники притворились сотрудниками службы безопасности банка. Они рассказали пострадавшей, что ее вклад хотят похитить и предложили сохранить сбережения. Послушав их, пенсионерка обналичила 1,4 миллиона рублей, закрыла свой счет и перевела деньги на мошенникам.

При переводе банкомат не выдал чек. Пожилой женщине заявили, что деньги вернутся через три дня.

После этого злоумышленники снова связались с жертвой. Они попросили провести эту же операцию в другом банке. Путаница заставила потерпевшую обратиться за помощью в полицию.