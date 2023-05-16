Происшествия 16 мая 2023, 18:23 Неизвестные повредили конструкции нового парка «Первая миля» в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону неизвестные повредили конструкции нового непрерывного экологического парка «Первая миля» вдоль реки Темерник. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на администрацию Октябрьского района города.

На территории благоустроенного пространства установили камеры видеонаблюдения, однако это не остановило вандалов. Они повредили провода ЛЭП и установленные фонтаны для питья.

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Отмечается, что сейчас в парке ведутся работы по ремонту линий электропередач.