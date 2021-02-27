Неизвестные потушили снегом Вечный огонь в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое неизвестных снегом потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Инцидент произошел в ночь на субботу. Об этом со ссылкой на петербургский главк МВД РФ сообщило РИА «Новости».

Полицейским Центрального района Петербурга в первом часу ночи поступило сообщение, что на Марсовом поле перестал гореть Вечный огонь, при этом ощущается сильный запах газа. Правоохранители тут же передали информацию специальной организации, которая восстановила горение. Стражи порядка позже установили, что двое неизвестных в 00:06 потушили Вечный огонь снегом, после чего ретировались с места происшествия.

Вандалов начали разыскивать. Возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронений.

В декабре на Марсовом поле также был затушен Вечный огонь. Двоих хулиганов, которые забросали его снегом, сняли на видео.

Ранее в феврале петербургские школьники снежками погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату. С детьми провели разъяснительную беседу, решался вопрос о возможном привлечении их родителей к административной ответственности.